Армия Польши переживает времена небывалого упадка, солдаты будут уничтожены в собственных окопах, если начнётся вооружённый конфликт с Россией. Об этом рассказали офицеры польских ВС для новой книги "Армия в руинах", некоторые части которой были опубликованы порталом Onet.pl.

"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — цитирует портал одного из военнослужащих.

Он добавил, что прошлое правительство от партии "Право и справедливость" обещало полякам подготовить армию из 300 тысяч человек, но не сдержали своего слова. Если новые структуры и появлялись, то за счёт "каннибализма" других подразделений. Участвовавших в этом политиков и военных, считает собеседник автора книги, нужно отдать под трибунал за саботаж ВС страны.

Также в материале приводятся слова преподавателя военной академии, который назвал нынешний уровень подготовки армии Польши недостаточным для сложившихся геополитических реалий. Польские войска не справятся ни с защитой конституции, ни с охраной государственных границ, утверждается в тексте.

Самой главной проблемой военные эксперты считают снижение количества военнослужащих на протяжении последних 20 лет — то есть, после вступления в НАТО. На момент присоединения к альянсу польские войска насчитывали 198 тысяч человек и обладали значительно более высокими резервными ресурсами, кроме того, законодательство страны обязывало граждан проходить обязательную военную службу. Сейчас же у ВС Польши дефицит самого главного ресурса — солдат.