Боеприпасов не будет, умрём в окопах: Польские офицеры описали перспективы войны с Россией
Onet.pl: Польские военные умрут в окопах, если вступят в бой с армией России
Армия Польши переживает времена небывалого упадка, солдаты будут уничтожены в собственных окопах, если начнётся вооружённый конфликт с Россией. Об этом рассказали офицеры польских ВС для новой книги "Армия в руинах", некоторые части которой были опубликованы порталом Onet.pl.
"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — цитирует портал одного из военнослужащих.
Он добавил, что прошлое правительство от партии "Право и справедливость" обещало полякам подготовить армию из 300 тысяч человек, но не сдержали своего слова. Если новые структуры и появлялись, то за счёт "каннибализма" других подразделений. Участвовавших в этом политиков и военных, считает собеседник автора книги, нужно отдать под трибунал за саботаж ВС страны.
Также в материале приводятся слова преподавателя военной академии, который назвал нынешний уровень подготовки армии Польши недостаточным для сложившихся геополитических реалий. Польские войска не справятся ни с защитой конституции, ни с охраной государственных границ, утверждается в тексте.
Самой главной проблемой военные эксперты считают снижение количества военнослужащих на протяжении последних 20 лет — то есть, после вступления в НАТО. На момент присоединения к альянсу польские войска насчитывали 198 тысяч человек и обладали значительно более высокими резервными ресурсами, кроме того, законодательство страны обязывало граждан проходить обязательную военную службу. Сейчас же у ВС Польши дефицит самого главного ресурса — солдат.
Ранее в правительстве Польши рассказали о "революционном" проекте по защите восточной границы государства от потенциальной "российской агрессии". Глава МВД страны сообщил журналистам о намерении вложить миллиарды злотых в фортификации на Востоке в связи со спецоперацией РФ на Украине.
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