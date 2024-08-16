Тату-мастер рассказал правду о красках для наколок с бактериями и свинцом

Краска для нанесения татуировок, которая ввозится в Россию, проходит тщательные исследования, поэтому она безопасна для здоровья человека. Об этом заявил РИА "ФедералПресс" тату-мастер Владимир Ермак, комментируя новость о том, что в американских красках нашли опасные бактерии, которые вызывают ряд инфекций и могут привести к гангрене.

"Продукция, привозимая в Россию, как правило, представляет собой мировые бренды, прошедшие множество исследований и соответствующих проверок в разных странах. Утверждения о том, что некие исследования показали обнаружение 35% опасных бактерий, требуют критического осмысления: важно понять, зачем такие данные публикуются и с какой целью", — высказался эксперт.

Кроме того, он отметил, что сейчас у российских производителей краски для тату появилось преимущество в связи с санкциями и ростом цен в целом. Мастер подчеркнул, что в последние 10 лет краска топовых брендов качественная и гипоаллергенная, она не содержит тяжёлых металлов, таких как свинец, и не вызывает аллергию и аутоиммунные заболевания, о которых говорилось в недавнем исследовании.