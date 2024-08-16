Тату-мастер рассказал правду о красках для наколок с бактериями и свинцом
Тату-мастер Ермак: В краске для татуировок нет бактерий и тяжёлых металлов
Краска для нанесения татуировок, которая ввозится в Россию, проходит тщательные исследования, поэтому она безопасна для здоровья человека. Об этом заявил РИА "ФедералПресс" тату-мастер Владимир Ермак, комментируя новость о том, что в американских красках нашли опасные бактерии, которые вызывают ряд инфекций и могут привести к гангрене.
"Продукция, привозимая в Россию, как правило, представляет собой мировые бренды, прошедшие множество исследований и соответствующих проверок в разных странах. Утверждения о том, что некие исследования показали обнаружение 35% опасных бактерий, требуют критического осмысления: важно понять, зачем такие данные публикуются и с какой целью", — высказался эксперт.
Кроме того, он отметил, что сейчас у российских производителей краски для тату появилось преимущество в связи с санкциями и ростом цен в целом. Мастер подчеркнул, что в последние 10 лет краска топовых брендов качественная и гипоаллергенная, она не содержит тяжёлых металлов, таких как свинец, и не вызывает аллергию и аутоиммунные заболевания, о которых говорилось в недавнем исследовании.
При этом если делать татуировку в непроверенных салонах, то можно заразиться опасными заболеваниями: гепатитом B и C, а также ВИЧ-инфекцией. Они передаются с чужой кровью, попадая в кровоток здорового человека. Это может произойти при нанесении татуировки, если ранее игла была загрязнена кровью инфицированного человека. Поэтому лучше просить, чтобы тату делали одноразовой иглой, которую на ваших глазах достали из вскрытой упаковки.