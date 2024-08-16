Стало известно, как изменятся зарплаты работников федеральных госучреждений с 1 октября Минтруд РФ: Зарплаты работников федеральных госучреждений проиндексируют на 5,1% 16 августа, 09:14 В Минтруде сообщили об индексации зарплаты ряду сотрудников. Обложка © freepik

Сотрудникам федеральных государственных учреждений с 1 октября поднимут зарплаты, размер индексации составит 5,1%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано", — сказано в заявлении.

Повышение коснётся преподавателей федеральных вузов, медицинских работников клинических центров, сотрудников гидрометеорологической службы, специалистов федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Также в постановлении речь идёт о гражданском персонале Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", что численность государственных служащих в стране чрезмерная, поэтому можно сократить часть работников, повысив оставшимся зарплату.

Авторы Татьяна Миссуми