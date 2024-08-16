"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничье из-за мошенников

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" закрыли информацию о пропавших в приграничье из-за возможных атак мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничных районах. Видео © Telegram / ЛизаАлерт

"Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято, в первую очередь, из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников", — сказано в сообщении организации.

При этом там отметили, что поисковики продолжат работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты. По словам председателя ДПСО "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, с каждым обратившимся индивидуально работает сотрудник отряда.