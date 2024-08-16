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16 августа, 09:51

"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничье из-за мошенников

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" закрыли информацию о пропавших в приграничье из-за возможных атак мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничных районах. Видео © Telegram / ЛизаАлерт

"Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято, в первую очередь, из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников", — сказано в сообщении организации.

При этом там отметили, что поисковики продолжат работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты. По словам председателя ДПСО "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, с каждым обратившимся индивидуально работает сотрудник отряда.

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Ранее Life.ru рассказывал, что жителей Курской области, которые пытаются найти потерянных родных и близких, попросили не публиковать контактные данные в открытых источниках. Местные власти заверили, что информацией может воспользоваться противник. Для поиска пропавших можно обращаться по следующим номерам: 8-(800)-700-54-52 – горячая линия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"; 8-(800)-250-56-29 – горячая линия РКК.

Обложка ©

Telegram / ЛизаАлерт

Александра Мышляева
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