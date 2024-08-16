"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничье из-за мошенников
Поисковики отряда "ЛизаАлерт" закрыли информацию о пропавших в приграничье из-за возможных атак мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"ЛизаАлерт" закрыла информацию о пропавших в приграничных районах. Видео © Telegram / ЛизаАлерт
"Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято, в первую очередь, из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников", — сказано в сообщении организации.
При этом там отметили, что поисковики продолжат работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты. По словам председателя ДПСО "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, с каждым обратившимся индивидуально работает сотрудник отряда.
Ранее Life.ru рассказывал, что жителей Курской области, которые пытаются найти потерянных родных и близких, попросили не публиковать контактные данные в открытых источниках. Местные власти заверили, что информацией может воспользоваться противник. Для поиска пропавших можно обращаться по следующим номерам: 8-(800)-700-54-52 – горячая линия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"; 8-(800)-250-56-29 – горячая линия РКК.
Telegram / ЛизаАлерт