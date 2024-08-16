Дочь терпевшего издёвки ВСУ под Суджей пенсионера рассказала о пропаже отца

Российский пенсионер, который наткнулся на военнослужащих ВСУ с нацистской символикой под Суджей, должен был вместе с семьёй отправиться в Курск ещё утром 6 августа — в день вторжения украинских боевиков в регион. Однако эвакуация мужчины сорвалась, рассказала изданию "Известия" его дочь.

"Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто ещё ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда ещё выезжали", — посетовала она.