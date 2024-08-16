Дочь терпевшего издёвки ВСУ под Суджей пенсионера рассказала о пропаже отца
Заблудившийся под Суджей российский пенсионер. Обложка © Telegram / Mash
Российский пенсионер, который наткнулся на военнослужащих ВСУ с нацистской символикой под Суджей, должен был вместе с семьёй отправиться в Курск ещё утром 6 августа — в день вторжения украинских боевиков в регион. Однако эвакуация мужчины сорвалась, рассказала изданию "Известия" его дочь.
"Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто ещё ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда ещё выезжали", — посетовала она.
В конечном итоге добровольцам удалось добраться до квартиры женщины, но её отца внутри не оказалось. Собеседница издания призналась, что не знает причин самовольного ухода пенсионера и его нынешнего местоположения. Впрочем, она не теряет надежды найти папу целым и невредимым.
Напомним, что 74-летний житель села Заолешенка стал героем видеоролика, снятого украинскими солдатами. Боевики ВСУ издевались над стариком, имитируя акцент немецких нацистов. Личность одного из комбатантов уже установлена — им оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области Василий Данилюк. За поимку фанатов Третьего рейха уже назначена щедрая награда.