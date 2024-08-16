Требовал $40 тысяч за бигля : Москвич "упёк" в психушку похитителя его собаки

Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который с помощью сообщников похитил собаку и требовал за неё выкуп. Об этом говорится в решении суда, передаёт РИА "Новости".

По данным следствия, летом 2021 москвич вместе с супругой выгуливал пса Лео. К прогулке присоединилась ещё одна пара с собакой. Мужчина с биглем поделился с новыми знакомыми, как дорог ему любимец, и что ради питомца он готов на всё. Тогда незнакомец предупредил, что об этом лучше никому не рассказывать, "а то украдут".

Перед новым годом москвич узнал, что незнакомец выпытывал у их общего приятеля данные о камерах на заборе участка возле дома и сколько хранятся записи. В январе мужчина от греха подальше решил выгуливать пёселя в другом месте. Будущий преступник также напрашивался на совместный досуг, но его не взяли.

Спустя месяц, когда владелец выгуливал Лео в парке, на него напали двое неизвестных, избили и отобрали собаку. За неё у москвича потребовали выкуп в размере одного биткоина (на тот момент сумма составляла около 40 тысяч долларов).

Позже полицейские задержали вора-собачника. Следствие установило, что он "страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ". Кроме того, у него обнаружили наркотики. Мужчину отправили на принудительную терапию, он обжаловал приговор и просил заменить ему стационар на амбулаторное лечение, однако Мосгорсуд отказал. Сейчас он подал жалобу в кассацию, рассмотрение которой пока не назначено.