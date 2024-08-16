Освобождается дом за домом: Глава ДНР обрисовал ситуацию в Часовом Яре
Пушилин: В Часовом Яре идут напряжённые бои, ВС РФ освобождают дом за домом
Обстановка в Часовом Яре в ДНР остаётся напряжённой, российские подразделения продвигаются вперёд, но им приходится выбивать противника из каждого дома, а ВСУ по-прежнему пытаются удержать позиции в городе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов".
"Ситуация остается напряжённая. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряжённой. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населённого пункта", — сказал он.
Напомним, что в начале месяца ВС РФ удалось прорвать оборонительные порядки ВСУ возле водного канала в Часовом Яре. Это позволило нашим бойцам продвинуться в западную часть города, где с тех пор и ведутся бои.
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