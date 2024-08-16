Освобождается дом за домом: Глава ДНР обрисовал ситуацию в Часовом Яре

Обстановка в Часовом Яре в ДНР остаётся напряжённой, российские подразделения продвигаются вперёд, но им приходится выбивать противника из каждого дома, а ВСУ по-прежнему пытаются удержать позиции в городе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов".

"Ситуация остается напряжённая. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряжённой. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населённого пункта", — сказал он.