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16 августа, 10:28

Освобождается дом за домом: Глава ДНР обрисовал ситуацию в Часовом Яре

Пушилин: В Часовом Яре идут напряжённые бои, ВС РФ освобождают дом за домом

Обстановка в Часовом Яре в ДНР остаётся напряжённой, российские подразделения продвигаются вперёд, но им приходится выбивать противника из каждого дома, а ВСУ по-прежнему пытаются удержать позиции в городе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов".

"Ситуация остается напряжённая. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряжённой. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населённого пункта", — сказал он.

Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр
Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр

Напомним, что в начале месяца ВС РФ удалось прорвать оборонительные порядки ВСУ возле водного канала в Часовом Яре. Это позволило нашим бойцам продвинуться в западную часть города, где с тех пор и ведутся бои.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Юрий Лысенко
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