Дачникам рассказали об опасном для яблонь и груш насекомом в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО: Древоточец нападает только на ослабленные деревья
В последнее время жители Подмосковья начали всё чаще находить на своих дачах разноцветных гусениц. Как оказалось, это будущие бабочки-древоточцы. Чем они опасны для урожая, рассказали интернет-изданию Regions.ru в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Больше всего этот вид насекомых любит есть плодовые деревья: яблони, груши, сливы, иногда вишни, а также ивы. Стоит помнить, что гусеницы представляют угрозу только для ослабленных деревьев. Личинки попадают внутрь ствола через механические повреждения или дупла. Развиваясь внутри, они могут привести к ещё большему ослаблению дерева.
"Говорить об эпидемии пахучего древоточца на территории Московской области преждевременно. Он встречается повсеместно, в зависимости от того, насколько хорошо ведётся хозяйствование в садах, он встречается чаще или реже, но пределов вспышки он не переходил уже очень-очень давно", — успокоили в Комитете.
Чтобы обезопасить свой участок от этого насекомого, надо проводить реставрацию дупел, которые образуются не только из-за вредителей, но и дереворазрушающих грибов, а также некрозно-раковых заболеваний. Дачникам советуют мазать "ранения" садовым варом с добавлением инсектицида. Начинать осматривать деревья стоит с момента схода снега.
Ранее садоводам рассказали ещё об одном опасном вредителе, который может причинить ущерб растениям. Речь идёт о мучнистой росе — это грибковое заболевание, которое заносится ветром с соседних участков, насекомыми и из оставшихся в почве спор. Для недопущения заболевания нужно прореживать растения, чтобы они лучше продувались ветром и прогревались. Также не стоит нарушать правила кормления: если напичкать растения азотом, можно буквально создать благоприятную почву для мучнистой росы.