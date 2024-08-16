Дачникам рассказали об опасном для яблонь и груш насекомом в Подмосковье

В последнее время жители Подмосковья начали всё чаще находить на своих дачах разноцветных гусениц. Как оказалось, это будущие бабочки-древоточцы. Чем они опасны для урожая, рассказали интернет-изданию Regions.ru в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Больше всего этот вид насекомых любит есть плодовые деревья: яблони, груши, сливы, иногда вишни, а также ивы. Стоит помнить, что гусеницы представляют угрозу только для ослабленных деревьев. Личинки попадают внутрь ствола через механические повреждения или дупла. Развиваясь внутри, они могут привести к ещё большему ослаблению дерева.

"Говорить об эпидемии пахучего древоточца на территории Московской области преждевременно. Он встречается повсеместно, в зависимости от того, насколько хорошо ведётся хозяйствование в садах, он встречается чаще или реже, но пределов вспышки он не переходил уже очень-очень давно", — успокоили в Комитете.

Чтобы обезопасить свой участок от этого насекомого, надо проводить реставрацию дупел, которые образуются не только из-за вредителей, но и дереворазрушающих грибов, а также некрозно-раковых заболеваний. Дачникам советуют мазать "ранения" садовым варом с добавлением инсектицида. Начинать осматривать деревья стоит с момента схода снега.