Врач рассказала, кому категорически нельзя есть арбузы

На дворе середина августа, а это значит, что в самом разгаре сезон арбузов. Эта спелая сахарная ягода — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Что именно в нём содержится и есть ли противопоказания, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнила, что арбуз на 92% состоит из воды, за счёт чего его смело можно включать в суточную норму потребления жидкости. Кроме того, он богат антиоксидантами, такими как ликопин, который защищает клетки от повреждений.

"Он содержит витамины A, C и некоторые витамины группы B, а также минералы, такие как калий и магний", — добавила медик.

При этом не всем людям можно есть арбуз. Врач отметила, что в его мякоти содержатся натуральные сахара, поэтому пациентам с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом следует с осторожностью употреблять данный продукт. Кроме того, арбуз в больших количествах может увеличивать нагрузку на органы мочевыделительной системы, а это нежелательно при болезнях почек. Также он может вызывать аллергию.