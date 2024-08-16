Путин собрал Совбез и заслушал доклад Белоусова из командного пункта

Президент России Владимир Путин собрал постоянных членов Совбеза на совещание в своей подмосковной резиденции. Глава государства обсудил с ними новые технические решения, применяемые в зоне спецоперации.

Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. Видео © Телеграм / Кремль. Новости

"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", — обратился Путин к собравшимся.

Министр обороны России Андрей Белоусов подключился к совещанию в режиме видеоконференции. Путин объяснил, что глава Минобороны сейчас находится на одном из пунктов управления, и предоставил ему слово первым. Участие в разговоре также приняли председатель Правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель Председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник Президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.