Россия сократила вложения в облигации США на $1 млн Минфин США: Российские вложения в американские гособлигации упали до $44 млн 16 августа, 11:23 Гособлигации США теряют популярность. Обложка © freepik / bedneyimages

Россия уменьшила размер своего портфеля американских облигаций. Так, уже в июне он оценивался в 44 миллиона долларов, тогда как в мае — в 45 миллионов. Об этом говорит опубликованная Минфином США статистика.

Российский портфель включает в себя 42 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллиона — в краткосрочных. В сравнении с маем был сокращён второй показатель. Первую строчку в списке основных держателей долга США по-прежнему занимает Япония (1,118 триллиона долларов). Вторая позиция — у Китая (780,2 миллиарда долларов), а завершает тройку — Британия (741,5 миллиарда долларов).

Ранее американский Минфин сообщил, что впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Ожидается, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%.

Авторы Татьяна Миссуми