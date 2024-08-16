Россияне назвали топ-3 лайфхака для подготовки к экзаменам без стресса

Большинство россиян (76%) признались, что не любят сдавать экзамены. При этом половина респондентов ответили, что перед каждой такой проверкой знаний испытывают стресс и сильную тревогу. Такие данные удалось получить в ходе исследования онлайн-школы Insperia, результаты которого появились в распоряжении "Газеты.ru".

Экспертам также удалось определить топ-3 способа подготовиться к экзаменам без лишних нервов. 31% россиян отметил, что уровень тревоги снижается, если начать готовиться заранее и успеть выучить весь материал. Кроме того, бороться со стрессом помогают своевременные перерывы и отдых (так ответили 13% респондентов), а также поддержка семьи и друзей (6%).

Самыми любимыми форматами экзамена среди опрошенных оказались тесты с выбором ответа (44%), компьютерные, письменные или устные (по 13%) и практические задания и проекты (6%).