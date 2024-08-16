Россияне назвали топ-3 лайфхака для подготовки к экзаменам без стресса
Опрос: Избежать стресса во время экзаменов помогает отдых и поддержка семьи
Большинство россиян (76%) признались, что не любят сдавать экзамены. При этом половина респондентов ответили, что перед каждой такой проверкой знаний испытывают стресс и сильную тревогу. Такие данные удалось получить в ходе исследования онлайн-школы Insperia, результаты которого появились в распоряжении "Газеты.ru".
Экспертам также удалось определить топ-3 способа подготовиться к экзаменам без лишних нервов. 31% россиян отметил, что уровень тревоги снижается, если начать готовиться заранее и успеть выучить весь материал. Кроме того, бороться со стрессом помогают своевременные перерывы и отдых (так ответили 13% респондентов), а также поддержка семьи и друзей (6%).
Самыми любимыми форматами экзамена среди опрошенных оказались тесты с выбором ответа (44%), компьютерные, письменные или устные (по 13%) и практические задания и проекты (6%).
Ранее Life.ru делился рекомендациями с родителями, чьи дети находятся в периоде сдачи экзаменов. В первую очередь стоит их освободить от домашних дел. Также важно обсуждать с ребёнком его успехи, трудности, переживания, возможные тревоги относительно будущего. Предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания.