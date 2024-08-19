Как правильно провести Яблочный Спас и что нельзя делать, чтобы не упустить удачу Яблочный Спас — время, когда природа дарит свои сладкие плоды, а народные традиции напоминают о важности духовного обновления. Life.ru рассказывает, как провести этот день так, чтобы он принёс удачу и благополучие в ваш дом. 19 августа, 00:00 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Когда август набирает обороты, природа начинает дарить свои самые сладкие плоды, и одним из самых значимых православных праздников этого времени года становится Яблочный Спас. Этот день — не просто дата в календаре, а настоящий символ завершения лета, сбора урожая и духовного обновления. Как провести этот праздник, чтобы сохранить традиции и не упустить благословения — расскажем дальше.

История и суть Яблочного Спаса

Яблочный Спас 2024: традиции и история праздника. Фото © Wikipedia

Яблочный Спас, отмечаемый 19 августа, — это не только день, когда христиане вспоминают Преображение Господне, но и важный этап в народной культуре. Хотя праздник и связан с православием, его корни уходят глубоко в языческие времена, когда люди почитали природу и верили в силу земли, которая дарует плодородие. Христиане же придали празднику новый смысл, осветив его духовным светом, но не забыв о старых традициях.

В этот день православные верующие приносят в храм первые плоды урожая, чтобы их освятить, ведь считается, что без благословения нельзя вкушать дары природы. Яблоки — символ праздника, и именно с этого дня разрешается их употребление, особенно тем, кто соблюдает строгие правила Успенского поста.

Что можно делать на 19 августа

Как христианам правильно прожить 19 августа и отметить Яблочный Спас в Успенский пост. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Подготовка к празднику и само его проведение включают в себя ряд обязательных традиций, которые сохраняют связь с прошлым и приносят в дом благополучие. Навести порядок в доме. Подготовка к празднику начинается накануне: важно убрать дом, чтобы встретить Спас в чистоте. Считается, что порядок в доме — залог благополучия и чистоты мыслей. Освятить плоды. Яблоки, груши, виноград и другие плоды, выращенные на собственном огороде, нужно принести в церковь для освящения. Только после этого их можно смело включать в рацион. Отведать яблок. Существует традиция загадывать желание перед первым укушенным яблоком. Если помыслы чисты, желание обязательно сбудется. Проявить щедрость. Этот день — отличный повод поделиться дарами с ближними, особенно с теми, кто нуждается. В старину щедрость на Спас считалась обязательной. Смягчить пост. Постящимся в этот день разрешается рыба и немного вина. Несмотря на строгость Успенского поста, в праздник можно позволить себе небольшие послабления.

Что нельзя делать на Яблочный Спас — 19 августа 2024 года

Православный праздник 19 августа: запреты на Яблочный Спас. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Этот день не терпит суеты и шумных развлечений. Существует ряд запретов, которые помогают сохранить святость и спокойствие праздника. Работать. Традиционно на Спас не занимаются хозяйственными делами: уборка, шитьё, работа в огороде под запретом. Исключение — только готовка, ведь праздник без угощений невозможен. Убивать насекомых. Считается, что, если на руку сядут две мухи, это сулит удачу. Так что не стоит размахивать руками — пусть они улетят сами. Шумно праздновать. Яблочный Спас выпадает на Успенский пост, поэтому шумные застолья и обильные пиршества недопустимы. Праздник должен быть скромным и спокойным.

Народные приметы на Яблочный Спас 19 августа

Православный праздник 19 августа: приметы на Яблочный Спас. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Народная мудрость всегда подсказывала, как провести праздник, чтобы обеспечить себе и своей семье удачу и благополучие. Прислушайтесь к приметам, которые передаются из поколения в поколение. Если день солнечный — зима будет суровой. Дождливый день обещает мокрую осень. Жёлтые листья на деревьях — к ранним холодам. Какая погода на Яблочный Спас, такая и на Покров.

Яблочный Спас — это праздник, который объединяет в себе духовное и земное. Он напоминает о том, как важно уважать традиции, ценить дары природы и помнить о своих корнях. Проведите этот день в гармонии с собой и окружающим миром, и удача обязательно вам улыбнётся.

Авторы Любовь Свободная