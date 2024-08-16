"Бойца-невидимку", который спалил украинскую БМП под носом у солдат ВСУ, представят к награде

Российского солдата, который сжёг украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде. По данным SHOT, технику противника обратил в пепел срочник МО РФ с позывным "Армян".

Солдат ВС РФ сжёг вражескую БМП. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

Уточняется, что оставленную БМП-1 в Курской области заметил оператор дрона. Шесть солдат ВСУ в этот момент прятались в лесу от российских военных. Срочник сам вызвался доехать до боевой машины на гражданском ВАЗ и спалить её. Технику украинцы перед бегством глушить не стали.