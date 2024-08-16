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16 августа, 14:09

Минсельхоз: Более 1,1 млн га посевов погибло в РФ в период возвратных заморозков

Оперативная реакция работников отечественной аграрной сферы позволила пересеять большую часть утраченных из-за возвратных заморозков в мае посевов. Об этом рассказал прессе замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на полях XI Открытого чемпионата России по пахоте.

"Погода внесла серьёзные коррективы, более 1,1 млн гектаров у нас погибло в период возвратных заморозков, но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе под высокомаржинальными культурами", — сообщил он.

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Напомним, что в конце мая зампред главы правительства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки уничтожили более миллиона гектаров посевов. Из них свыше 850 тысяч приходились на зерновые культуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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