Российские аграрии потеряли более миллиона гектаров посевов из-за заморозков

В России возвратные заморозки в мае погубили более одного миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч — это зерновые культуры. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

"Весна выдалась крайне непростой. Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров наших посевов. Из них порядка 850 тысяч гектаров — это зерновые. Ещё около 700 тысяч гектаров пострадало", — указал вице-премьер на Всероссийском зерновом форуме.

Патрушев также подтвердил планы Минсельхоза ввести режим ЧС федерального характера в некоторых регионах из-за масштаба ущерба от заморозков. По его словам, в пострадавших субъектах пересев практически окончен.

Зампред правительства добавил, что рассчитывает на соблюдение структуры площадей. Это позволит аграриям сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн — пшеница.