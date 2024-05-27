Минсельхоз планирует ввести режим ЧС из-за ущерба урожаю на фоне заморозков

В России планируется ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения на фоне ущерба урожаю из-за аномальных заморозков. Такое заявление сделала глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с журналистами в понедельник, 27 мая.

"ЧС введём федеральный, а компенсировать [ущерб от заморозков] попросим у правительства как раз плодовые культуры", — указала министр, добавив, что точные сроки ещё не определены.

Ранее Life.ru писал, что от майских заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров. Режим ЧС из-за заморозков был введён в восьми субъектах России. Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что больше всего из-за аномальной майской погоды пострадали яблони. А вот меньше всего ущерба получили зерновые культуры — урожая хватит для удовлетворения всех потребностей населения, уточнила министр.