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27 мая, 14:08

Минсельхоз планирует ввести режим ЧС из-за ущерба урожаю на фоне заморозков

В России планируется ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения на фоне ущерба урожаю из-за аномальных заморозков. Такое заявление сделала глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с журналистами в понедельник, 27 мая.

"ЧС введём федеральный, а компенсировать [ущерб от заморозков] попросим у правительства как раз плодовые культуры", — указала министр, добавив, что точные сроки ещё не определены.

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Ранее Life.ru писал, что от майских заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров. Режим ЧС из-за заморозков был введён в восьми субъектах России. Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что больше всего из-за аномальной майской погоды пострадали яблони. А вот меньше всего ущерба получили зерновые культуры — урожая хватит для удовлетворения всех потребностей населения, уточнила министр.

Обложка ©

Unsplash / jimbob63

Дарья Нарыкова
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