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16 августа, 15:06

В Магнитогорске полуголый мужчина кидался на прохожих и чуть не угнал автомобиль

Полуголый окровавленный мужчина "закошмарил" жителей Магнитогорска. За ночь он успел покататься на лобовом стекле и почти угнать такси, передаёт SHOT.

Неадекват из Магнитогорска. Видео © SHOT

Мужчина кричал "помоги, брат!" и вёл себя неадекватно. Не исключено, что он находился под действием наркотиков. Неадекват запрыгнул на заднее сидение авто прямо на ходу на пересечении улиц Жукова и Зелёный лог. Перепуганные водитель и пассажир пулей вылетели из машины, а мужчина перебрался вперёд и уже почти угнал машину, но его остановили.

После этого дебошир решил прокатиться на лобовом стекле чёрного "Форда", чуть не оторвав дворники. После этого мужчину ждала жёсткая посадка на асфальт. В итоге 31-летнего нарушителя спокойствия задержали и доставили в отдел.

В Москве неадекват подстрелил мать и её ребёнка на детской площадке
В Москве неадекват подстрелил мать и её ребёнка на детской площадке

Ранее Life.ru сообщал, что пьяный 33-летний житель Подмосковья в Сочи кидался на прохожих, кричал и провоцировал драку, размахивая ножом. Перед этим, как рассказали местные жители, мужчина странно шатался и разговаривал сам с собой. Многие продавцы от страха закрылись в магазинах и ларьках. Позже неадеквата задержали.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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