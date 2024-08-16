В Магнитогорске полуголый мужчина кидался на прохожих и чуть не угнал автомобиль

Полуголый окровавленный мужчина "закошмарил" жителей Магнитогорска. За ночь он успел покататься на лобовом стекле и почти угнать такси, передаёт SHOT.

Неадекват из Магнитогорска. Видео © SHOT

Мужчина кричал "помоги, брат!" и вёл себя неадекватно. Не исключено, что он находился под действием наркотиков. Неадекват запрыгнул на заднее сидение авто прямо на ходу на пересечении улиц Жукова и Зелёный лог. Перепуганные водитель и пассажир пулей вылетели из машины, а мужчина перебрался вперёд и уже почти угнал машину, но его остановили.

После этого дебошир решил прокатиться на лобовом стекле чёрного "Форда", чуть не оторвав дворники. После этого мужчину ждала жёсткая посадка на асфальт. В итоге 31-летнего нарушителя спокойствия задержали и доставили в отдел.