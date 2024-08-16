Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой Жительницу Казани обвинили в принуждении 5-летней дочки к сексу с сожителем 16 августа, 14:23 В Казани мужчина издевается над дочерью сожительницы. Обложка © freepik

В Казани женщина заставляет свою 5-летнюю дочь заниматься сексуальными играми со своим сожителем. Когда ребёнок рассказал обо всём бабушке, та обратилась в полицию, но безрезультатно. Ужасающий рассказ пенсионерки публикует Mash Iptash.

Бабушка хочет спасти внучку от сексуального насилия. Видео © Telegram / Mash Iptash

Долгое время мать не интересовалась малышкой, и воспитанием занималась бабушка, которая живёт в Кемеровской области. Но не так давно горе-мамаша объявилась. Она увезла девочку в Казань, где живёт с приезжим из Ближнего зарубежья. При очередной встрече с бабушкой малышка рассказала, что мужчина пристаёт к ней, а мать этому потворствует.

По рассказам ребёнка, сожитель вводил ей внутрь фломастер, трогал за интимные места, заставлял целовать его половой орган. В полиции дошкольница подтвердила свои слова, а также добавила, что мать кормила её мылом и избивала. В телефоне женщины нашлась даже переписка с мужчинами, которым она отправляла фото обнажённой дочери. Однако почему-то девочку не стали забирать у матери, не найдя видимых признаков физического насилия.

Бабушка пыталась увезти девочку, но ребёнка насильно возвращали к матери. Позже девочка попала в больницу с передозировкой лекарствами, она частично потеряла память и была в неадекватном состоянии. Бабушка уверена, что дочь пытается сделать из внучки психически больную, чтобы её словам никто не верил. Сейчас женщина подала иск на ограничение родительских прав дочери, а также обратилась в Московский профсоюз полиции.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего учителя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова завели уголовное дело. Его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Авторы Татьяна Миссуми