Пятилетняя "амазонка" из Самары установила новый рекорд по метанию ножей

В Самарской области пятилетняя Любава Яковлева побила рекорд по метанию ножей, соревнования проходили в рамках Дня физкультурника. Девочка смогла за пять минут отправить по мишени 88 ножей с расстояния в два метра. Об этом рассказали власти региона в VK.

Любава увлеклась этим видом спорта в два года. Сначала она тренировалась бросать мячики и палки, а затем перешла на ножи. В три года девочка установила свой первый рекорд, попав в мишень 37 раз. Её имя было занесено в Книгу рекордов России. Родители уверяют, что у дочки есть и другие увлечения. Она поёт в хоре, рисует, занимается верховой ездой и даже снимается в кино.