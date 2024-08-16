Раскрыт секрет успешности человека, и он далеко не только в красоте

Недавнее исследование американских учёных из Университета Аризоны показало, что продолжительность жизни красивых людей на 17% выше, чем их менее привлекательных сверстников. Такие выводы были сделаны на основе наблюдения за восмью тысячами человек на протяжении 30 лет. Действительно ли корректны такие данные, объяснила RuNews24 бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова.

Эксперт подчеркнула, что понятие красоты — очень субъективное и определяется многими факторами. Она не исключила, что продолжительность жизни и здоровье зависит в том числе и от генов, которые напрямую влияют на внешность.

"Однако нужно помнить, что красота у всех разная. То, что казалось красивым раньше, может не быть таким сейчас. То, как люди видят красоту, зависит от многих вещей, включая культуру и личные вкусы", — говорит эксперт.

Авторы исследования Коннор Шиан и Дэниел Хаммермэш в своей статье также уточнили, что жизнь исследуемым продлила не сама красота, а уровень материального благополучия. По их мнению, красивым людям проще получить образование, найти хорошую работу и обзавестись семьёй, что сказывается на уровне дохода и возможности более тщательно следить за своим здоровьем.

В свою очередь бизнес-коуч Ирина Глушкова призвала не воспринимать это исследование как строгое правило. Она уверена, что вне зависимости от внешности человек может вести здоровый образ жизни и работать над личностным ростом.

"Красота — это не просто то, как мы выглядим. Это также наше здоровье, счастье и уверенность в себе, и это доступно каждому, кто хочет жить хорошо и интересно", — заключила она.