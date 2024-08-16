Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 19:35

Министр спорта РФ вручил петербуржцам "серебряного возраста" золотой знак ГТО

Министр спорта России Михаил Дегтярёв наградил петербургских спортсменов и физкультурников. Обложка © kfis.gov.spb.ru

Министр спорта России Михаил Дегтярёв наградил петербургских спортсменов и физкультурников. Обложка © kfis.gov.spb.ru

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв вручил петербургским спортсменам высшую награду Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Торжественная церемония награждения прошла в местном Государственном музее спорта. Золотые знаки отличия получили семь активных жителей Северной столицы в возрасте старше 60 лет и ещё трое — старше 70 лет.

"Сегодня торжественное мероприятие, я вручил несколько ведомственных наград, золотых знаков ГТО людям серебряного возраста. <…> Петербург — вообще город спортивный. Это — факт статистический: почти 600% уже занимаются активно спортом, физической активностью в Петербурге", — отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Его слова подтвердила и заслуженный тренер России по водно-моторному спорту Валентина Беляевская. Она заявила, что в свои 70 с хвостиком лет садится спокойно на шпагат, дважды в неделю ходит в тренажёрный зал и один раз — в бассейн.

Путин наградил Газзаева орденом на 70-летний юбилей
Путин наградил Газзаева орденом на 70-летний юбилей

"Меня мотивируют спортсмены мои — водномоторники: 8 человек в сборной города и пятеро из них — в сборной страны", — поделилась Беляевская.

Кроме того, министр спорта РФ вручил почётную грамоту за заслуги в области физической культуры и сорта Константину Деткову — директору школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени Владислава Краевского. Удостоверение мастера спорта международного класса получил и петербургский боксёр Павел Сосулин.

Ранее в Минспорта раскрыли будущее хоббихорсинга в России. Ведомство не признаёт эту деятельность видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь. Также Минспорт РФ не планирует популяризировать такой досуг.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров