Министр спорта РФ вручил петербуржцам "серебряного возраста" золотой знак ГТО

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв вручил петербургским спортсменам высшую награду Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Торжественная церемония награждения прошла в местном Государственном музее спорта. Золотые знаки отличия получили семь активных жителей Северной столицы в возрасте старше 60 лет и ещё трое — старше 70 лет.

"Сегодня торжественное мероприятие, я вручил несколько ведомственных наград, золотых знаков ГТО людям серебряного возраста. <…> Петербург — вообще город спортивный. Это — факт статистический: почти 600% уже занимаются активно спортом, физической активностью в Петербурге", — отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Его слова подтвердила и заслуженный тренер России по водно-моторному спорту Валентина Беляевская. Она заявила, что в свои 70 с хвостиком лет садится спокойно на шпагат, дважды в неделю ходит в тренажёрный зал и один раз — в бассейн.

"Меня мотивируют спортсмены мои — водномоторники: 8 человек в сборной города и пятеро из них — в сборной страны", — поделилась Беляевская.

Кроме того, министр спорта РФ вручил почётную грамоту за заслуги в области физической культуры и сорта Константину Деткову — директору школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени Владислава Краевского. Удостоверение мастера спорта международного класса получил и петербургский боксёр Павел Сосулин.