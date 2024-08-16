В Керчи признали угрозу ЧС муниципального уровня из-за ракетной атаки ВСУ 16 августа, 16:13 Бойцы ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В крымском городе Керчь признали угрозу чрезвычайной ситуации муниципального уровня после устроенной ВСУ ночной воздушной атаки. Об этом говорится в телеграм-канале местной администрации.

"В ходе заседания комиссии [по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций] рассмотрели ситуацию в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью. Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования", — уточняется в сообщении.

О каких-либо повреждениях в результате атаки не говорится, однако местные власти пообещали провести мониторинг предполагаемой зоны поражения, для этого будет ограничено движение по улице Советской. А жителям центра Керчи подвезут питьевую воду.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска уничтожили 12 американских ракет ATACMS, которыми украинские солдаты пытались поразить Крымский мост. В связи с инцидентом движение машин по переправе в ночное время приостанавливалось на четыре часа.

Авторы Татьяна Миссуми