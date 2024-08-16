Захарова: Запад не отмоется от преступлений Киева

Западу не отмыться от террористических преступлений, в которых замешан киевский режим. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это терроризм. От этого Запад не отмоется. Не отмоется, потому что это преступление уже дело рук западных политических элит и натовской братии", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат обратила внимание, открыто западные элиты не хотят ассоциироваться с этим, поэтому спонсируют Киев финансово, предоставляют данные спутников, разведки и вооружений. Без этой подпитки киевский режим не смог бы совершить подобное ни технологически, ни каким-либо иным путём.