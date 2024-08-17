Андреева отомстила итальянке за поражение в финале Олимпиады

В матче третьего круга 17-летняя россиянка обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Андреева поспорит с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

"План сработал": Теннисист Рублёв рассказал, почему не поехал на Игры в Париже

"План сработал": Теннисист Рублёв рассказал, почему не поехал на Игры в Париже

Напомним, Андреева встречалась с Паолини в финале Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Им помогали Диана Шнайдер и Сара Эррани соответственно. Россиянки уступили более опытным соперницам и взяли серебряную медаль, оказавшейся единственной для отечественных спортсменов на прошедших Играх.