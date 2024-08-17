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16 августа, 21:45

Андреева отомстила итальянке за поражение в финале Олимпиады

Андреева победила итальянку Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Мирра Андреева на турнире в Цинциннати. Обложка © X / Cincinnati Open

Мирра Андреева на турнире в Цинциннати. Обложка © X / Cincinnati Open

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA в американском Цинциннати, штат Огайо.

В матче третьего круга 17-летняя россиянка обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Андреева поспорит с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

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Напомним, Андреева встречалась с Паолини в финале Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Им помогали Диана Шнайдер и Сара Эррани соответственно. Россиянки уступили более опытным соперницам и взяли серебряную медаль, оказавшейся единственной для отечественных спортсменов на прошедших Играх.

Артур Лапсаков
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