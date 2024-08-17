Андреева отомстила итальянке за поражение в финале Олимпиады
Андреева победила итальянку Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Мирра Андреева на турнире в Цинциннати. Обложка © X / Cincinnati Open
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA в американском Цинциннати, штат Огайо.
В матче третьего круга 17-летняя россиянка обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Андреева поспорит с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.
Напомним, Андреева встречалась с Паолини в финале Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Им помогали Диана Шнайдер и Сара Эррани соответственно. Россиянки уступили более опытным соперницам и взяли серебряную медаль, оказавшейся единственной для отечественных спортсменов на прошедших Играх.