"План сработал": Теннисист Рублёв рассказал, почему не поехал на Игры в Париже
Рублёв не поехал на ОИ в Париже ради лучшего выступления на турнире в Монреале
Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / АР
Российский теннисист Андрей Рублёв отказался ехать на Олимпийские Игры в Париже ради лучшего выступления на турнире в Канаде. Ранее он победил итальянца Маттео Арнальди и вышел в финал соревнований в Монреале.
"Ожидание того стоило. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что, если я в финале, наш план сработал", — цитирует россиянина официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв (пятый сеяный) обыграл Арнальди (29-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2 и вышел в финал "Мастерса", где сыграет с Алексеем Попыриным (30-й в рейтинге ATP), представляющим Австралию. Встреча состоится 13 августа в 02:30 по Москве. А в четвертьфинале россиянин переиграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Призовой фонд турнира составляет свыше 6,7 миллиона долларов.
Напомним, накануне в Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. По итогам соревнований сборная США выиграла медальный зачёт. Китай расположился на втором месте, на третьем — Япония. Среди российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом в количестве 15 человек, единственную медаль — серебро — завоевали теннисистки Мирра Андреевая и Диана Шнайдер. Они дошли до финала в женском парном разряде.