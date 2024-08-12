"План сработал": Теннисист Рублёв рассказал, почему не поехал на Игры в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв отказался ехать на Олимпийские Игры в Париже ради лучшего выступления на турнире в Канаде. Ранее он победил итальянца Маттео Арнальди и вышел в финал соревнований в Монреале.

"Ожидание того стоило. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что, если я в финале, наш план сработал", — цитирует россиянина официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублёв (пятый сеяный) обыграл Арнальди (29-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2 и вышел в финал "Мастерса", где сыграет с Алексеем Попыриным (30-й в рейтинге ATP), представляющим Австралию. Встреча состоится 13 августа в 02:30 по Москве. А в четвертьфинале россиянин переиграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Призовой фонд турнира составляет свыше 6,7 миллиона долларов.