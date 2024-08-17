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17 августа, 01:54

Неизвестные снова взломали военную базу немецкой армии

Bild: Военный объект Бундесвера в Баварии подвергся взлому

Очередной случай взлома на военном объекте Вооружённых сил Германии зафиксирован в баварском Гархинге под Мюнхеном. Речь идёт о нарушении целостности внешнего ограждения вблизи казарм, сообщила газета Bild, сославшись на представителя территориального командования Бундесвера.

"Солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы Кристофа Пробста в Гархинге. Помимо прочего, там расположен Центральный институт медицинского обслуживания", — отметил собеседник издания.

В настоящий момент службы госбезопасности ведут расследование на предмет возможного саботажа. Впрочем, пока ничто не свидетельствует о проникновении неизвестных на территорию казарм.

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Несколькими днями ранее схожий инцидент произошёл в Кёльне. Местное командование не исключает, что на базе с 4,3 тысячи военных могла быть предумышленно загрязнена вода. Солдат и офицеров изолировали от внешнего мира, запретив им использовать водопровод.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Илья Пушкарев
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