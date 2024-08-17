Неизвестные снова взломали военную базу немецкой армии

Очередной случай взлома на военном объекте Вооружённых сил Германии зафиксирован в баварском Гархинге под Мюнхеном. Речь идёт о нарушении целостности внешнего ограждения вблизи казарм, сообщила газета Bild, сославшись на представителя территориального командования Бундесвера.

"Солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы Кристофа Пробста в Гархинге. Помимо прочего, там расположен Центральный институт медицинского обслуживания", — отметил собеседник издания.

В настоящий момент службы госбезопасности ведут расследование на предмет возможного саботажа. Впрочем, пока ничто не свидетельствует о проникновении неизвестных на территорию казарм.