В России создадут реестр работодателей, пойманных на нелегальной занятости
Роструд создаст специальный реестр, в который будут вноситься российские работодатели за уклонение от оформления трудовых договоров с сотрудниками. Список таких компаний и организаций станет публичным. Соответствующий проект постановления кабмина РФ появился на сайте нормативно-правовых актов.
Формировать реестр начнут уже 1 января 2025 года, основываясь исключительно на постановлениях по делам об административных правонарушениях. Если работодателя поймают на ненадлежащем оформлении трудового договора, замене документа на гражданско-правовой договор или полном отказе от заполнения обязательных бумаг, ему предстоит провести в реестре целый год.
"В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан", — гласит пояснительная записка.
Ранее Life.ru сообщал о главной ошибке работодателей, которые выплачивают сотрудникам серую зарплату. Владельцы компаний напрасно рассчитывают на экономию средств, так как в этом случае они рискуют быть пойманными налоговой или трудовой инспекциями. Наказание за подобные фокусы может быть вплоть до тюремного заключения.
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