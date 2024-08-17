В России создадут реестр работодателей, пойманных на нелегальной занятости

Роструд создаст специальный реестр, в который будут вноситься российские работодатели за уклонение от оформления трудовых договоров с сотрудниками. Список таких компаний и организаций станет публичным. Соответствующий проект постановления кабмина РФ появился на сайте нормативно-правовых актов.

Формировать реестр начнут уже 1 января 2025 года, основываясь исключительно на постановлениях по делам об административных правонарушениях. Если работодателя поймают на ненадлежащем оформлении трудового договора, замене документа на гражданско-правовой договор или полном отказе от заполнения обязательных бумаг, ему предстоит провести в реестре целый год.

"В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении). Все данные будут открыты и доступны для граждан", — гласит пояснительная записка.