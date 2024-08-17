Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли два населённых пункта Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, никто не пострадал.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Возгорание оперативно потушил собственник с помощью ранее выданного огнетушителя.

В селе Графовка Краснояружского района повреждены линии газо- и электроснабжения, из-за чего на одной из улиц пропало электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков.