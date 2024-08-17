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17 августа, 02:33

Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли два населённых пункта Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, никто не пострадал.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Возгорание оперативно потушил собственник с помощью ранее выданного огнетушителя.

В селе Графовка Краснояружского района повреждены линии газо- и электроснабжения, из-за чего на одной из улиц пропало электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков.

Гладков: Жителей пяти населённых пунктов Белгородской области отселят
Гладков: Жителей пяти населённых пунктов Белгородской области отселят

Ранее Life.ru рассказывал о двух обстрелах города Шебекино. Ранения получили трое местных жителей. Также в результате атаки посечён фасад торгового здания.

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Telegram / МЧС Белгородской области

Артур Лапсаков
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