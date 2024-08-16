Гладков: Жителей пяти населённых пунктов Белгородской области отселят

Въезд в пять населённых пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области закроется, а жителей отселят. Кроме того, нельзя будет заехать в село Колотиловка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.