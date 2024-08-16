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16 августа, 17:20

Гладков: Жителей пяти населённых пунктов Белгородской области отселят

Въезд в пять населённых пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области закроется, а жителей отселят. Кроме того, нельзя будет заехать в село Колотиловка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С 19 августа в пять населённых пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка", — сообщил он в своём телеграм-канале.

Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области стали бесплатными
Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области стали бесплатными

ВСУ не перестают обстреливать Белгородскую область Так, вчера украинские дроны ударили по многоэтажке в Шебекине, произошёл пожар и обрушение плит. Пострадали четыре человека, в их числе — два фельдшера. Позже стало ясно, что это не единственная попытка киевского режима нарушить ритм жизни мирного города. Сегодня сообщалось о троих пострадавших в результате повторного обстрела.

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ТАСС / Пресс-служба МЧС России

Александра Мышляева
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