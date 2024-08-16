Гладков: Жителей пяти населённых пунктов Белгородской области отселят
Въезд в пять населённых пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области закроется, а жителей отселят. Кроме того, нельзя будет заехать в село Колотиловка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"С 19 августа в пять населённых пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество. В Краснояружском районе — закрываем временно въезд в село Колотиловка", — сообщил он в своём телеграм-канале.
ВСУ не перестают обстреливать Белгородскую область Так, вчера украинские дроны ударили по многоэтажке в Шебекине, произошёл пожар и обрушение плит. Пострадали четыре человека, в их числе — два фельдшера. Позже стало ясно, что это не единственная попытка киевского режима нарушить ритм жизни мирного города. Сегодня сообщалось о троих пострадавших в результате повторного обстрела.
ТАСС / Пресс-служба МЧС России