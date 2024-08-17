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17 августа, 04:58

Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

Анастасия Павлюченкова. Обложка © X / Anastasia Pavlyuchenkova

Анастасия Павлюченкова. Обложка © X / Anastasia Pavlyuchenkova

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати, победив в третьем круге китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

За выход в полуфинал Павлюченкова, выступающая на турнире без номера посева, поспорит с испанкой Паулой Бадосой.

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Также в четвертьфинал пробилась россиянка Мирра Андреева, которой предстоит проверка первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Ещё одна наша соотечественница Людмила Самсонова в матче 1/4 финала сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Артур Лапсаков
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