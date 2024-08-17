Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати, победив в третьем круге китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

За выход в полуфинал Павлюченкова, выступающая на турнире без номера посева, поспорит с испанкой Паулой Бадосой.