Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати
Анастасия Павлюченкова. Обложка © X / Anastasia Pavlyuchenkova
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в американском Цинциннати, победив в третьем круге китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
За выход в полуфинал Павлюченкова, выступающая на турнире без номера посева, поспорит с испанкой Паулой Бадосой.
Также в четвертьфинал пробилась россиянка Мирра Андреева, которой предстоит проверка первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Ещё одна наша соотечественница Людмила Самсонова в матче 1/4 финала сыграет с белоруской Ариной Соболенко.