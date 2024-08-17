Корабль "Прогресс МС-28" привёз на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другим грузом пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль доставил на МКС 2621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов. При этом самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба".

"Ну, почти всего: с орбиты МКС рентгеновский спектрометр будет "видеть" 84% небесной сферы", — уточнили в ракетно-космической корпорации "Энергия".