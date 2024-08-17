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17 августа, 07:33

Киев бросил в авантюру под Курском мобилизованных с околонулевой подготовкой, заявил боец ВС РФ

Морпех Ветер: ВСУ отправили в Курскую область солдат после месяца подготовки

Командование ВСУ использовало в атаке на Курскую область мобилизованных бойцов, в июне закончивших месячные курсы подготовки. Это следует из документов, обнаруженных в уничтоженной в приграничье бронеколонны 82-й штурмовой бригады, заявил журналистам офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". Их нашли в "натовской" бронемашине.

"Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александра Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", — сказал собеседник РИА "Новости".

Один из командиров атаки на Курскую область хотел похвастаться и соврал, что был пленён ополченцами
Один из командиров атаки на Курскую область хотел похвастаться и соврал, что был пленён ополченцами

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о сдаче в плен под Курском новой группы солдат ВСУ. По его словам, сейчас ВС РФ занимаются уничтожением личного состава, техники и резервов противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Матвей Константинов
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