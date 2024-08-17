Командование ВСУ использовало в атаке на Курскую область мобилизованных бойцов, в июне закончивших месячные курсы подготовки. Это следует из документов, обнаруженных в уничтоженной в приграничье бронеколонны 82-й штурмовой бригады, заявил журналистам офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". Их нашли в "натовской" бронемашине.

"Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александра Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", — сказал собеседник РИА "Новости".