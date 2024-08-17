Три человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Они отказались от госпитализации.
"Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.
Среди последствий "на земле": повреждена крыша частного дома, выбиты окна, посечён фасад, ещё у одного домовладения пострадал забор, также осколки повредили легковой автомобиль, есть локальные повреждения на линии электропередачи.
Напомним, вчера, 16 августа, ВСУ дважды обстреливали Шебекино. Пострадали три человека, им оказали необходимую помощь.
Telegram / Настоящий Гладков