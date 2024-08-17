Три человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Они отказались от госпитализации.

"Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.

Среди последствий "на земле": повреждена крыша частного дома, выбиты окна, посечён фасад, ещё у одного домовладения пострадал забор, также осколки повредили легковой автомобиль, есть локальные повреждения на линии электропередачи.