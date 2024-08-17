В небе над Украиной заметили падающий метеор

Прошедшей ночью жители Киева и других украинских городов наблюдали в небе падающий метеор. Об этом пишут местные СМИ.

На Украине прошлой ночью заметили падающий метеор. Видео © X / GreenPost_News

"Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и ещё ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", — говорится в сообщении.