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17 августа, 09:30

В небе над Украиной заметили падающий метеор

Прошедшей ночью жители Киева и других украинских городов наблюдали в небе падающий метеор. Об этом пишут местные СМИ.

На Украине прошлой ночью заметили падающий метеор. Видео © X / GreenPost_News

"Ночью над Украиной наблюдали, вероятно, падение, метеора. Явление наблюдали жители Киевской, Харьковской, Житомирской областей и ещё ряда городов. Очевидцы также допустили, что это мог быть спутник", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о северном сеянии, озарившем небо нескольких российских регионов, в ночь с 5 на 6 августа. Это произошло в результате сильной вспышки на Солнце.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Triff

Мария Любицкая
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