Режиссёр объяснил, зачем снимают ремейк фильма "Москва слезам не верит"

На днях стало известно, что режиссёр Жора Крыжовников хочет снять ремейк легендарной советской кинокартины "Москва слезам не верит". Его коллега Марк Горобец считает, что выпуск новых версий всем известных фильмов позволяет передать старые картины через призму современного мира.

"Так можно рассказать новому поколению или зрителям, которые могли не смотреть старое кино, какие-то клёвые истории, которые все мы любим. Это возможность передать старый фильм другим языком, скажем, через призму современного мира", — сказал Горобец "Вечерней Москве".

Вместе с тем он подчеркнул, что в кинематографе есть достаточно интересных тем, с которыми можно работать вместо того, чтобы переснимать старые фильмы. Горобец добавил, что сам ремейков не выпускал, однако скоро приступит к съёмкам фильма по всем известной истории — про "Золушку". При этом кинодеятель обещает новое кино.