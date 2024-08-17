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17 августа, 10:54

Режиссёр объяснил, зачем снимают ремейк фильма "Москва слезам не верит"

Режиссёр Горобец: Ремейки позволяют передать зрителям старые фильмы новым языком

Обложка © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

На днях стало известно, что режиссёр Жора Крыжовников хочет снять ремейк легендарной советской кинокартины "Москва слезам не верит". Его коллега Марк Горобец считает, что выпуск новых версий всем известных фильмов позволяет передать старые картины через призму современного мира.

"Так можно рассказать новому поколению или зрителям, которые могли не смотреть старое кино, какие-то клёвые истории, которые все мы любим. Это возможность передать старый фильм другим языком, скажем, через призму современного мира", — сказал Горобец "Вечерней Москве".

Вместе с тем он подчеркнул, что в кинематографе есть достаточно интересных тем, с которыми можно работать вместо того, чтобы переснимать старые фильмы. Горобец добавил, что сам ремейков не выпускал, однако скоро приступит к съёмкам фильма по всем известной истории — про "Золушку". При этом кинодеятель обещает новое кино.

В фильмах СССР "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" нашли очередные киноляпы
В фильмах СССР "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" нашли очередные киноляпы

Ранее Жора Крыжовников рассказал, что ремейк советской киноленты будет называться "МСНВ". Проект выйдет в формате сериала.

Борис Эльфанд
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