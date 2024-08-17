Бомбардировщик Су-24 и три вертолёта ВСУ уничтожены за сутки
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили на аэродромах Су-24 и три вертолёта ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17", — заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что для уничтожения вражеской техники использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Ранее в Минобороны показали на видео, как российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ. Это произошло в Днепропетровской области.
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