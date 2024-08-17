Бомбардировщик Су-24 и три вертолёта ВСУ уничтожены за сутки

Российские войска за сутки уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17", — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что для уничтожения вражеской техники использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.