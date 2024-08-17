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17 августа, 10:36

Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины

Силы Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны. Также "улов", в том числе иностранный, есть и у сил ПВО.

"Сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов, из них десять вне зоны проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Появилось эпичное видео уничтожения роя катеров ВСУ винтокрылым дуэтом у Крыма
Появилось эпичное видео уничтожения роя катеров ВСУ винтокрылым дуэтом у Крыма

Ранее Минобороны показывало видео уничтожения очередного ЗРК IRIS-T немецкого производства в Сумской области. Удар наносился расчётом ОТРК "Искандер-М".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Матвей Константинов
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