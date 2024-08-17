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17 августа, 13:44

Психолог объяснила родителям, что делать, если ребёнок рисует ужасы

Психолог Метальникова: Ребёнок может выражать свои страхи через рисунки

Некоторые детские рисунки порой довольно мрачные и могут вызывать беспокойство у родителей. Что делать в подобной ситуации, объяснила психолог Александра Метальникова.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она отметила, что рисунки с негативным подтекстом — это не повод паниковать и допрашивать малыша. Лучше всего в доверительном разговоре уточнить, почему он видит подобные образы. По словам эксперта, через мрачные рисунки ребёнок может выражать свои страхи, которые есть у всех.

"Задача родителей как раз не уберечь от переживаний, а научить его справляться с ними", — уверена Метальникова.

Специалист порекомендовала дополнить мрачные картинки так, чтобы они стали светлыми. Не стоит наводить панику, нужно помочь ребёнку разобраться с его чувствами. По словам психолога, дети используют упрощённый язык и мыслят "большими кругами".

"Условно это "люблю или ненавижу". Поэтому попробуйте поговорить или распечатать список чувств и определить вместе с ребёнком, что он сейчас испытывает", — заключила Метальникова.

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Еще одной важной проблемой для родителей может стать зависимость ребёнка от смартфона. Ранее Life.ru писал, как справиться с данной ситуацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irina Wilhauk

Борис Эльфанд
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