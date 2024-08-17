Десять получивших паспорта РФ мигрантов "забыли" встать на воинский учёт, но СК напомнил им об этом
В Подмосковье в ходе рейда нашли десять натурализованных мигрантов-уклонистов
В Подмосковье обнаружили десять натурализованных мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. Об этом журналистам рассказали в Военном следственном управлении СК РФ. "Находки" были сделаны в ходе рейдов в Серпухове и Чехове, в которых также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, проверявшие документы в общественных местах.
Следователь-криминалист Артём Ковалёв рассказал РИА "Новости", что гражданам разъяснили положения законодательства России с последующим направлением их в военные комиссариаты по месту регистрации.
Ранее силовики провели обыски в хостеле "Три звезды" в Москве по делу об экстремизме. Проверкам подверглись около 400 иностранцев.
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