Десять получивших паспорта РФ мигрантов "забыли" встать на воинский учёт, но СК напомнил им об этом

В Подмосковье обнаружили десять натурализованных мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. Об этом журналистам рассказали в Военном следственном управлении СК РФ. "Находки" были сделаны в ходе рейдов в Серпухове и Чехове, в которых также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, проверявшие документы в общественных местах.