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17 августа, 12:05

Десять получивших паспорта РФ мигрантов "забыли" встать на воинский учёт, но СК напомнил им об этом

В Подмосковье в ходе рейда нашли десять натурализованных мигрантов-уклонистов

В Подмосковье обнаружили десять натурализованных мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. Об этом журналистам рассказали в Военном следственном управлении СК РФ. "Находки" были сделаны в ходе рейдов в Серпухове и Чехове, в которых также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, проверявшие документы в общественных местах.

Следователь-криминалист Артём Ковалёв рассказал РИА "Новости", что гражданам разъяснили положения законодательства России с последующим направлением их в военные комиссариаты по месту регистрации.

В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений
В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений

Ранее силовики провели обыски в хостеле "Три звезды" в Москве по делу об экстремизме. Проверкам подверглись около 400 иностранцев.

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Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Матвей Константинов
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