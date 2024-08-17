Украинцев всех возрастов будут лечить каннабисом
На Украине лекарства на основе каннабиса не будут иметь ограничений по возрасту
На Украине не будет возрастных ограничений на продажу лекарств на основе каннабиса. С данным заявлением в интервью агентству "Украинские новости" выступила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.
"Насколько мне известно — нет", — ответила она на вопрос о предполагаемых возрастных ограничениях на покупку лекарств на основе марихуаны.
Кроме того, до сих пор нет перечня болезней, при которых врачи имеют право назначать каннабис. Минздрав обещал его опубликовать в ближайшие дни, пояснила Стефанишина. Также на Украине намерены обучить врачей управляться с медицинским каннабисом.
Согласно отчётам Минздрава, в 2022 году около двух миллионов украинцев нуждались в лечебной марихуане.
Напомним, накануне на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.
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