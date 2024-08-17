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17 августа, 12:54

Украинцев всех возрастов будут лечить каннабисом

На Украине лекарства на основе каннабиса не будут иметь ограничений по возрасту

На Украине не будет возрастных ограничений на продажу лекарств на основе каннабиса. С данным заявлением в интервью агентству "Украинские новости" выступила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

"Насколько мне известно — нет", — ответила она на вопрос о предполагаемых возрастных ограничениях на покупку лекарств на основе марихуаны.

Кроме того, до сих пор нет перечня болезней, при которых врачи имеют право назначать каннабис. Минздрав обещал его опубликовать в ближайшие дни, пояснила Стефанишина. Также на Украине намерены обучить врачей управляться с медицинским каннабисом.

Согласно отчётам Минздрава, в 2022 году около двух миллионов украинцев нуждались в лечебной марихуане.

В доме у мэра французского города нашли 70 кг каннабиса
В доме у мэра французского города нашли 70 кг каннабиса

Напомним, накануне на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Мария Любицкая
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