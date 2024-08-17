Украинцев всех возрастов будут лечить каннабисом

На Украине не будет возрастных ограничений на продажу лекарств на основе каннабиса. С данным заявлением в интервью агентству "Украинские новости" выступила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

"Насколько мне известно — нет", — ответила она на вопрос о предполагаемых возрастных ограничениях на покупку лекарств на основе марихуаны.

Кроме того, до сих пор нет перечня болезней, при которых врачи имеют право назначать каннабис. Минздрав обещал его опубликовать в ближайшие дни, пояснила Стефанишина. Также на Украине намерены обучить врачей управляться с медицинским каннабисом.

Согласно отчётам Минздрава, в 2022 году около двух миллионов украинцев нуждались в лечебной марихуане.