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17 августа, 12:38

Журналист Евгений Ксензенко умер от рака, не дожив 12 дней до 45-го дня рождения

Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет

Евгений Ксензенко. Обложка © wiki.vesti42.ru

Евгений Ксензенко. Обложка © wiki.vesti42.ru

Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 45 лет, написала в социальных сетях его супруга. Он боролся с раком и не дожил до юбилея 12 дней. Его не стало вчера, 16 августа.

"Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня всё это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли", — отметила она.

С 2001 года Евгений Ксензенко работал на телеканале НТВ в качестве парламентского корреспондента, а также готовил репортажи для разных программ. Также журналист является автором фильмов "Особенности частного сыска" и "Попавшие в сети" из цикла "Профессия — репортёр". С 2006 по 2011 годы работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.

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Ранее стало известно о смерти журналиста Дмитрия Кончаловского — племянника режиссёра Никиты Михалкова. Ему было 60 лет. С чем связана кончина, не уточняется.

Матвей Константинов
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