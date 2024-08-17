Журналист Евгений Ксензенко умер от рака, не дожив 12 дней до 45-го дня рождения

Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 45 лет, написала в социальных сетях его супруга. Он боролся с раком и не дожил до юбилея 12 дней. Его не стало вчера, 16 августа.

"Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня всё это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли", — отметила она.

С 2001 года Евгений Ксензенко работал на телеканале НТВ в качестве парламентского корреспондента, а также готовил репортажи для разных программ. Также журналист является автором фильмов "Особенности частного сыска" и "Попавшие в сети" из цикла "Профессия — репортёр". С 2006 по 2011 годы работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.