Российский "Ночной Охотник" выжег живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
МО: Вертолёт Ми-28НМ нанёс удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс мощный удар неуправляемыми ракетами по силам ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вертолёт Ми-28НМ во время атаки по ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео.
Удар наносился скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Согласно сведениям разведки, все указанные цели уничтожены.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки отразили атаки трёх бригад ВСУ в Курской области. В общей сложности противник лишился в этом регионе с 6 августа до 3 160 военных.
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