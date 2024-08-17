Российский "Ночной Охотник" выжег живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс мощный удар неуправляемыми ракетами по силам ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вертолёт Ми-28НМ во время атаки по ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео.

Удар наносился скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Согласно сведениям разведки, все указанные цели уничтожены.