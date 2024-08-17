ВС России за сутки отразили атаки трёх бригад ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российские войска отразили атаки трёх бригад ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Отражены атаки штурмовых групп 22-й и 115-й механизированных и 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населённых пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Ударами авиации, огнём артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение. В результате ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также за минувшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новая Сорочина, Любимовка, Коренево, Леонидово и Косица.

Кроме того, украинские войска потеряли зенитный ракетный комплекс "Ирис-Т" и многофункциональную радиолокационную станцию "ТРМЛ-4Д". Техника противника была накрыта в районе населённого пункта Сенное Сумской области Незалежной. Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Хотень и Бояро-Лежачи (Сумская область).