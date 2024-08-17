Российские бойцы карают украинские мобильные группы в лесах Курской области

Российские военные уничтожают украинские мобильные группы под Каучуком и Алексеевским в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведётся поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука", — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 августа ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области. Потери Киева за всё время боёв составили до 3160 военных. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке напавших на российский регион участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Тем не менее российские бойцы успешно отражают атаку, а ВСУшники массово сдаются в плен.