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Регион
17 августа, 11:53

Российские бойцы карают украинские мобильные группы в лесах Курской области

МО: Группировка "Север" уничтожает мобильные группы ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожают украинские мобильные группы под Каучуком и Алексеевским в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведётся поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука", — говорится в сообщении.

ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат в Курской области

Напомним, что 6 августа ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области. Потери Киева за всё время боёв составили до 3160 военных. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке напавших на российский регион участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Тем не менее российские бойцы успешно отражают атаку, а ВСУшники массово сдаются в плен.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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