Минцифры РФ: Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору

На период введения режима ЧС федерального характера жители Белгородской области получат возможность подключаться к любому оператору связи. Телефон будет автоматически производить настройку. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи", — сказано в сообщении министерства.