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Регион
17 августа, 13:30

Минцифры РФ: Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору

На период введения режима ЧС федерального характера жители Белгородской области получат возможность подключаться к любому оператору связи. Телефон будет автоматически производить настройку. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи", — сказано в сообщении министерства.

Если у абонента пропадёт сигнал его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. В Минцифры отметили, что эта мера поможет жителям постоянно оставаться на связи.

Что означает ЧС федерального и регионального уровня и какая введена в Курской области
Что означает ЧС федерального и регионального уровня и какая введена в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области стали бесплатными. Оператор соединяет с абонентом даже при отрицательном балансе. Напомним, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за атак ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мария Любицкая
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