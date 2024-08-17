Минцифры РФ: Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору
На период введения режима ЧС федерального характера жители Белгородской области получат возможность подключаться к любому оператору связи. Телефон будет автоматически производить настройку. Об этом сообщает Минцифры РФ.
"В Белгородской области запущен автоматический межсетевой роуминг в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера. Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи", — сказано в сообщении министерства.
Если у абонента пропадёт сигнал его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. В Минцифры отметили, что эта мера поможет жителям постоянно оставаться на связи.
Ранее Life.ru сообщал, что мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области стали бесплатными. Оператор соединяет с абонентом даже при отрицательном балансе. Напомним, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за атак ВСУ.
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