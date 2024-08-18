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18 августа, 09:12

Лишиться машины и жизни: Водителей предупредили о страшных последствиях кривых дисков авто

Эксперт Родинов: Повреждения диска грозят самопроизвольной разбортовкой на ходу

Нередко водители сталкиваются на дорогах с препятствиями, из-за которых могут повредиться диски машины. По словам автоэксперта Никиты Родинова, данная поломка чревата серьёзными последствиями.

Фактически автолюбитель с кривыми дисками может лишиться и машины, и здоровья, попав в аварию. Эксплуатация транспортного средства с данной проблемой грозит ДТП, уверен специалист.

"Будет нарушена балансировка, это значит, что водитель будет ощущать вибрации при движении, а у деталей подвески серьёзно сократится ресурс", — приводит слова Родинова "Газета.ru".

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Кроме того, из-за гнутых дисков быстрее изнашиваются шины и выходят из строя элементы подвески. Значительные повреждения диска чреваты самопроизвольной разбортовкой на ходу, в результате чего водитель может попасть в серьёзную аварию, заключил специалист.

Ранее были названы три риска для машины при парковке с вывернутыми колёсами. Так, например, в будущем это может привести к неравномерному износу шин, а также к их повреждению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orlov Alexsandr

Борис Эльфанд
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