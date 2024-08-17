Путин назначил Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны
Владимир Путин и Анна Цивилёва. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарёмм — заместителем министра обороны. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Назначить Цивилёву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности", — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин назначил Азата Гильмутдинова председателем Верховного суда Татарстана. Он будет исполнять полномочия следующие шесть лет.