Путин назначил Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарёмм — заместителем министра обороны. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Назначить Цивилёву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности", — говорится в документе.