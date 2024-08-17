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17 августа, 13:29

Путин назначил Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны

Владимир Путин и Анна Цивилёва. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Анна Цивилёва. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарёмм — заместителем министра обороны. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Назначить Цивилёву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности", — говорится в документе.

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Ранее Владимир Путин назначил Азата Гильмутдинова председателем Верховного суда Татарстана. Он будет исполнять полномочия следующие шесть лет.

Матвей Константинов
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