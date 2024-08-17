"Ртутная бомба" в Арктике угрожает здоровью пяти миллионов человек

Американские учёные из Университета Калифорнии обратили внимание на количество запасов ртути в арктической мерзлоте. Как оказалось, избыток токсичного металла отравляет окружающую среду, и в будущем может привести к глобальной проблеме на данной территории. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Таяние льдов в Арктике происходит в четыре раза быстрее, чем где-либо в мире. В связи с этим ртуть, которая долгое время хранилась в ледниках, начала вымываться реками и попадать в окружающую среду. По подсчётам учёных, токсин представляет угрозу по меньшей мере пяти миллионам человек, проживающим в арктической зоне.

Команда исследователей взяла пробы грунта, находившегося под трёхметровым слоем вечной мерзлоты в нескольких районах Аляски. Уровень ртути в них оказался выше нормы. Сейчас учёные работают над оценкой масштабов "ртутной бомбы" и продумывают способы её нейтрализации.