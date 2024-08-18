Могут покалечить: Россиян предупредили об опасности тренировок по видеоурокам

Многие люди предпочитают вести здоровый образ жизни, соблюдать диету и заниматься спортом. Казалось бы, сплошные плюсы. Однако следует помнить, что домашние тренировки весьма травмоопасны.

О вреде самостоятельных занятий рассказал фитнес-тренер Лев Гончаров. Он напомнил о физической разнице между профессиональными спортсменами, которые записывают видеоуроки, и повторяющими за ними любителями.

"Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут всё на свой страх и риск — и дело может закончиться травмой", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik, добавив, что в этом случае нет обратной связи, то есть ты видишь спортсмена, а за тобой никто не смотрит.

Иными словами, если слепо повторять за профессиональными спортсменами, то можно покалечить себя. Гончаров порекомендовал любителям тренировок заранее консультироваться с врачами или личными тренерами, а также не терять здравый смысл во время занятий. Цитируя доктора Бубновского, эксперт пояснил, что тренироваться можно до боли, но не через боль.